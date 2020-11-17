Вакансия водителя в мэрии Биробиджана оказалась фейком Фото: администрация Биробиджана

Вакансия водителя в мэрии Биробиджана оказалась фейком. Объявление нашли на популярном сайте бесплатных объявлений. Текст его дословно такой: «В городскую администрацию требуется сотрудник на должность личного водителя для главы администрации. Обязанности: сопровождение руководителя по заданному маршруту на нашем автомобиле Mersedes - E класса, выполнение задач руководства...».

- Данная информация не соответствует действительности, - сообщил директор муниципального казенного учреждения «Централизованное хозяйственное управление» Ольга Клименкова. - Мэрия Биробиджана не занимается набором водителей. За эту работу отвечает МКУ «Централизованное хозяйственное управление».

Со слов Ольги Клименковой, штат уже укомплектован, новых сотрудников не набирают. Она объяснила, что если водитель все-таки понадобится, то объявление разместят через официальные страницы мэрии Биробиджана. К слову, объявление с таким текстом периодически появляется в интернете.