Михаил Дегтярев встретился с руководством компании «Амур Минералс» Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев встретился с руководством компании «Амур Минералс» (входит в группу РМК). Глава региона напомнил бизнесменам о заинтересованности в сотрудничестве. В свою очередь представители организации рассказали о деталях проекта «Строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Малмыжское». В том числе о социальной ответственности предприятия.

Реализация проекта придаст импульс социально-экономическому развитию отдаленных районов Хабаровского края. На сегодня оператор проекта компания «Амур Минералс» заключила соглашения о социальном сотрудничестве с администрациями Нанайского и Амурского муниципальных районов, общественными организациями коренных малочисленных народов Севера. В рамках договоренностей с 2019 года компания уже направила на реализацию социальных и благотворительных проектов в регионе более 34 миллионов рублей.

- Кроме того, сейчас на этапе согласования находится проект соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством региона и РМК. Документ предусматривает участие инвестора в разработке и реализации государственных программ Хабаровского края, связанных с поддержкой сферы образования, здравоохранения, спорта, науки, культуры и искусства, а также экологических проектов, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

На горно-обогатительном комбинате собираются создать более 2,5 тысячи новых рабочих мест.

Напомним, ранее Михаил Дегтярев озвучил позицию - в крае открыты двери тому бизнесу, который регистрируется на территории края. Он также уточнил, что если компания зарабатывает в крае деньги, то должна вкладываться в школы, больницы, поддержку спорта.