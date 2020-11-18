В Хабаровском крае авиапассажирам вернут деньги за неиспользованные билеты Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае авиапассажирам «Хабаровских авиалиний» вернут деньги за неиспользованные билеты. Мера коснется тех, кто не смог вылететь из-за заражения коронавирусом. В авиакомпании с 11 ноября ввели новое основание для возврата полной стоимости неиспользованного билета.

- Перевозчик готов обменять проездной документ без удержаний или вернуть всю стоимость пассажирам, отменившим полет из-за того, что у них подтвердился диагноз COVID-19. Чтобы произвести обмен нужно предъявить оригинал паспорта и справку с диагнозом. Справка должна быть на бланке с печатью медицинского учреждения и подписью медицинского сотрудника. Сроки, когда можно оформить возврат, не ограничены, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

К слову, оформить возврат могут и доверенные лица пассажиров при предоставлении справки и паспорта пассажира. Обращаться надо в авиакассу для снятия места с рейса. Освободившееся место в этом случае сможет выкупить другой пассажир.

Ранее сообщалось, что глава Хабаровского края Михаил Дегтярев и руководство «Авиакомпании ЮТэйр» договорились о возврате компании «Хабаровские авиалинии» трех вертолетов МИ-8.