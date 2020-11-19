Экс-чиновник правительства Хабаровского края стал министром в Забайкалье ФОТО: Пресс-служба правительства Забайкальского края

Экс-чиновник правительства Хабаровского края стал министром в Забайкалье. Денис Удод возглавил министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Напомним, Денис Геннадьевич родился 18 сентября 1975 года в Хабаровске. Учился в Дальневосточном государственном университете путей и сообщения, окончил вуз в 1997 году по специальности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте». С 1997 по 1998 год - курсант института переподготовки и повышения квалификации сотрудников органов России в Нижнем Новгороде. С 1998 по 2009 год - военнослужащий органов России по Хабаровскому краю.

С 2009 по 2012 год работал в должности начальника главного контрольного управления губернатора Хабаровского края, в 2013 году исполнял обязанности министра строительства. Два года спустя стал гендиректором ОАО «Хабаровские энергетические системы». В октябре 2015 года его назначили на должность главы Хабаровского района.