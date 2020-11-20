В Хабаровске появится новый зал для занятий боксом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровске появится новый зал для занятий боксом. Его обустроят в доме №7 на переулке Молдавском, где ранее находился продуктовый магазин. На сегодняшний день проект спортобъекта проходит госэкспертизу. Реализовать его собираются в 2021 году.

- Прежний арендатор давно съехал и оставил объект в неудовлетворительном состоянии. В помещении протекает крыша, есть перебои в системе отопления. Вандалы разбили окна в пустующем помещении, проемы пришлось заколотить, - рассказали в пресс -службе городской администрации.

В капитальный ремонт собираются вложить около 15 миллионов рублей. В зале установят ринг, сделают тренерскую комнату, раздевалки, туалеты и душевые. Напомним, в краевом центре на сегодняшний день функционируют 12 муниципальных залов бокса, в которых на регулярной основе тренируются 650 спортсменов.