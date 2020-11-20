Ледостав на Амуре у Хабаровска появится после 28 ноября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ледостав на Амуре у Хабаровска установится после 28 ноября, у Николаевска-на-Амуре - к 25 ноября, а у Комсомольска-на-Амуре - к 30 ноября. Такой прогноз сделали гидрологи. В целом в регионе лед на реках образуется на 7-10 дней позже обычно. Причина тому - необычайно теплая осень.

- Отдельные участки водоемов северных и центральных районов региона уже покрыты льдом. На Амуре отмечают ледоход разной интенсивности. Так, у сел Троицкое в Нанайском районе и села Циммермановка в Ульчском районе идет шуга, - уточнили в комитете правительства края по гражданской защите.

Внимание жителей края обращают на следующее - когда лед полностью встанет, его прочность будет недостаточной для того, чтобы выдержать вес человека или автомобиля. Пожалуйста, не рискуйте жизнью, не выходите на лед. Напомним, с начала ноября на водоемах края случилось девять происшествий, в которых один человек погиб, четверо пропали без вести.