Тигренок в Хабаровском крае поиграл с фотоловушкой и попал в архив Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Тигренок в Хабаровском крае поиграл с фотоловушкой и попал в архив. Устройство запечатлело любопытную мордочку юного хищника. К слову, котенок вместе со своей матерью - тигрицей Златой - и братьями или сестрами (пол детенышей пока сложно установить) резвился в северной части Хехцира.

- Тигриное семейство облюбовало новый район заповедного Хехцира. При этом фотоловушка «поймала» также и отца семейства. Одыр приходил сюда в сентябре и октябре, обнюхивал скалу, оставлял на ней свои метки. А тигрица приспособила эту площадку для отдыха и игр, - рассказали в «Заповедном Приамурье».

Тигрица с приплодом приходит на это место обычно ночью. Обнюхивает меточную скалу и ложится на поляне посередине. Тигрята забавляются рядом. Один из них все время дергает камеру. В один из таких моментов его и зафиксировала фотоловушка - на снимке запечатлелась морда животного.