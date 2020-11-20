На набережной Хабаровска начали заливать «народный» каток Фото: Правительство Хабаровского края

На набережной Хабаровска начали заливать «народный» каток. Работы идут в спортивном парке имени Ленина. Напомним, это будет самая большая площадка на Дальнем Востоке под открытым небом. Этой зимой ее общая площадь составит порядка шести тысяч квадратных метров.

- Уже формируют будущие ограждения из снега, приступили к первичной заливке. Над созданием первых слоев льда с раннего утра на стадионе работает спецтехника. Для особой прочности и гладкости каток зальют в несколько этапов, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Для детей обустроят площадку «каток-малышок» недалеко от сцены. Пока официальная дата открытия «народного» катка неизвестна. Отметим также, что в этом году в спортивном парке установят почтовый ящик для писем Деду Морозу. Для гостей появятся тематические новогодние фотозоны и арт-объекты.