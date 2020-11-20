Хабаровские спасатели передали в детскую больницу «Коробку храбрости» Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хабаровские спасатели передали в детскую больницу имени А.К. Пиотровича «Коробку храбрости». Среди подарков маленьким пациентам игрушки и наборы для творчества. Добрый поступок посвятили Всероссийскому дню ребенка, который отмечают 20 ноября.

- Если можно помочь хотя бы словом, игрушкой, маленьким подарком с заботой, то почему бы и нет. Это совсем не сложно, и это самое малое доброе дело. Когда спасатели узнали о всероссийской акции в Хабаровске, то решили к ней присоединиться, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сотрудники чрезвычайного ведомства собрали «Коробку храбрости» за несколько дней. Подарки вручили детям разного возраста, которые находятся на длительном лечении и реабилитации после тяжелых операций в онкогематологическом и психоневрологическом отделениях. В больницу передали в общей сложности около 400 игрушек.