Брайлевские книги доставляют пожилым хабаровчанам на дом

Книга помогает незрячим людям разнообразить досуг Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых в период самоизоляции для граждан старше 65 лет организовала доставку книг на дом. Слепые и слабовидящие читатели старшего возраста могут позвонить в библиотеку и оформить заявку.

Как уточнили в пресс-службе правительства Хабаровского края, комплекты формируют два раза в месяц и разносят читателям на дом. Для пожилых, к тому же не видящих людей, книга – источник радости и хорошего настроения, зачастую она заменяет им общение, которого не всегда хватает в жизни.

Книги доставляют со всеми предосторожностями: библиотеки тщательно дезинфицируют руки и все поверхности, которых касается книга в момент упаковки в пакет. Комплект оставляют под дверью читателя, предупредив его телефонным звонком. По возвращении книгу отправляют на карантин – в специальном помещении источники знаний «отлеживаются». Такой срок установлен, исходя из времени жизни вирусов на различных поверхностях.

Читатели, живущие в других городах и поселках края, могут воспользоваться услугами библиотеки в онлайн-формате. На сайте учреждения выложены свыше тринадцати тысяч аудио-книг. Абонент может скачать ее бесплатно и прослушать на тифлофлэшплеере. Разнообразный аудиоконтент выкладывается и в соцсетях на аккаунтах библиотеки.