В 2021 году Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре начнут активно благоустраивать

Нацпроект действует в крае несколько лет, с его помощью восстановлены и вновь созданы десятки общественных территорий Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в 2021 году продолжат благоустройство общественных территорий – скверов, площадей, парков. Всего из федерального бюджета регион получит 336 млн рублей, большая часть из которых пойдет Хабаровску и Комсомольску-на-Амуре.

Как уточнили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края, там отремонтируют десять площадок. Их выбрали сами жители на рейтинговом голосовании. Краевой центр получит 67 с лишним миллионов рублей, на эти деньги приведут в порядок скверы на Уссурийском бульваре, улицах Ленинградской, Тихоокеанской, Синельникова. Особняком стоит сквер русских сказок в парке «Северный». Там установят композиции и фигуры сказочных персонажей. При этом все остальные элементы благоустройства будут выглядеть так, будто пришли из русской сказки.

Комсомольску выделяют почти 56 млн рублей. Средства пойдут на облагораживание двух скверов, один из которых в спальном районе вдоль Магистрального шоссе, двух площадок перед многоквартирными домами и пешеходной зоны.