Комсомольский НПЗ провел техническое перевооружение установки первичной переработки

«РН-Комсомольский НПЗ», входящий в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», завершил техническое перевооружение одной из основных установок первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-2. Проведенные мероприятия позволят на 0,5% увеличить выход светлых нефтепродуктов и производство низкосернистого судового топлива RMLS 40 с улучшенными экологическими характеристиками.

В ходе технического перевооружения была произведена замена внутренних устройств в двух колоннах установки. Получаемая продукция ЭЛОУ АВТ-2 служит сырьем для последующих вторичных процессов нефтепереработки.

«РН-Комсомольский НПЗ» планирует провести аналогичное техническое перевооружение установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-3.

В настоящее время завод реализует масштабный проект«Строительство комплекса гидрокрекинга», ввод в эксплуатацию которого позволит получать дополнительные объемы дизельного топлива с низким содержанием серы экологического стандарта «Евро-5».

«Роснефть» реализует крупнейшую программу по модернизации своих НПЗ объемом более 1,5 триллиона рублей. С начала реализации программы построено и реконструировано 23 основных установки и комплекса нефтепереработки, что позволило компании существенно увеличить выпуск моторных топлив высшего экологического класса.