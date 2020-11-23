В ЕАО началась вакцинация постояльцев домов престарелых и интернатов от пневмококковой инфекции Фото: Правительство Хабаровского края

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» реализуют в управлении здравоохранения ЕАО совместно с комитетом социальной защиты, начиная с 2019 года. За этот период вакцинацию прошли в общей сложности 869 человек, из них 191 в 2020 году. Прививочная кампания проходит для пожилых постояльцев домов интернатов и домов престарелых в возрасте от 65 лет и старше.

Для вакцинации против пневмококковой инфекции применяется вакцина «Превенар-13». Она защищает от 13 серотипов пневмококка, включая штаммы, вызывающие бактериемию, сепсис, менингит, пневмонию и острый средний отит. Вакцина помогает улучшить работу барьерного иммунитета слизистых оболочек. Контроль пневмококковой инфекции серьезно снижает любые осложнения респираторных болезней. Речь идет о таких заболеваниях, как гнойные отиты, внебольничные пневмонии, гаймориты. В большей их части повинен именно пневмококк, поэтому если пациент защищен от него, то он значительно быстрее выздоравливает и менее подвержен осложнениям.