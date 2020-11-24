В Хабаровске проверили процесс ремонта лифтов Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске проверили процесс ремонта лифтов. Среди проверяющих были общественники и члены приемочной комиссии. Они побывали в доме №40 на улице Ворошилова, где скоро запустят новые подъемники. В этом доме подрядчик обновил пять лифтов.

- На работы потратили в общей сложности 10,5 миллиона рублей. Приемка прошла успешно, поэтому после своей проверки Ростехнадзор выдаст заключение, и лифтами можно будет пользоваться, - рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Отметим также, что до конца 2020 года собираются заменить 443 подъемника в 145 жилых домах. На эти цели по краевой программе капремонта направят почти 985 миллионов рублей из средств собственников.

С 2014 года Фонд капитального ремонта в регионе заменил около 1700 лифтов более чем в 570 домах.