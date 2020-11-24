В Комсомольске-на-Амуре осудят горожанку за ложный звонок в экстренную службу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Комсомольске -на- Амуре осудят горожанку за ложный звонок в экстренную службу. По предварительной информации, женщина, будучи пьяной, летом позвонила по номеру «112» и сообщила, что сотрудникам одного из городских отделов полиции угрожает опасность. После такого «сигнала» на место происшествия приехали сотрудники экстренных служб.

- Четыре здания правоохранительного ведомства обследовали кинологом с применением служебной собаки. По итогу опасных предметов не обнаружили, - прокомментировали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сама фигурантка после задержания рассказала, что позвонила и сообщила об опасности из хулиганских побуждений. В отношении нее расследовали уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Расследование уже завершено, обвинительное заключение и материалы направили в суд на рассмотрение.