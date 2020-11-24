В ЕАО чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями Фото: Олег ЗОЛОТО

В ЕАО чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями. По предварительной информации, фигурантом уголовного дела стал начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Биробиджанского района.

- Из материалов дела следует, что в 2018 году администрация района и коммерческая организация заключили контракт. По договору фирма должна была выполнить работу по модернизации котельной, расположенной в селе Валдгейм, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, подозреваемый подписал акт выполненных работ, но по факту не проверил, были ли они выполнены. На основании документа коммерческая организация получила деньги в сумме свыше одного миллиона 800 тысяч рублей. Однако никаких работ горе-фирма так и не произвела.

Следователи пока выясняют обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.