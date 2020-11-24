Под Хабаровском построят новую пожарную часть ФОТО: Администрация Хабаровского района

Под Хабаровском построят новую пожарную часть. Пожарный расчет села Победа будет насчитывать 11 человек. Строительные работы в Побединском сельском поселении Хабаровского района проводят за счет средств краевого бюджета.

- На сегодняшний день уже уложили плиты, начали устанавливать колонны с дальнейшим возведением стен. К слову, уже сформировали личный состав. На вооружение части поступят современные автомобили и оборудование, - рассказали в администрации Хабаровского района.

Закупленные две пожарные машины временно доставят в пожарную часть в селе Некрасовка. После восстановления транспортного сообщения с Победой автомобили передадут по назначению в новое пожарное депо. Для справки: село Победа находится далеко в тайге, подвержено угрозе лесных пожаров. Огнеборцы обеспечат защиту почти для 700 местных жителей.