Хабаровская студентка победила в конкурсе «Планета – наше достояние» Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровская студентка победила в конкурсе «Планета - наше достояние». Кристина Петрова участвовала в творческом состязании в том числе при содействии администрации педагогического колледжа, где она учится, и главы региона Михаила Дегтярева.

- Кристина Петрова - выпускница средней школы Нижнетамбовского сельского поселения Комсомольского района и активная участница волонтерского отряда «Подсолнух». К слову, за последние два года активисты провели 18 экологических акций - убирали территорию своего села, приводили в порядок берега Амура, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Кристина презентовала на конкурсе опыт отряда, рассказала о приобщении к волонтерскому движению дошкольников. Жюри конкурса присудили хабаровской студентке первое место в номинации «Социальная реклама об экологии». В качестве награды девушка получила подарочный сертификат на 150 тысяч рублей. Деньги можно будет использовать для благоустройства территории средней школы имени Героя Советского Союза А.Ф. Кретова Нижнетамбовского сельского поселения.