ЕАО получит больше 21 миллиона рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Еврейская автономия получит больше 21 миллиона рублей из резервного фонда Правительства России. Деньги направят на поддержание бюджетной системы и возмещение потерь доходной части, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Отметим также, что в 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже направили более 200 миллиардов рублей из федерального бюджета. Предусмотреть дополнительную помощь поручил президент России Владимир Путин. В поручении приоритетное внимание уделено территориям с высокими темпами роста инвестиционных расходов. К таким территориям относится и ЕАО.

- В связи с пандемией не собираются отказываться от социальных обязательств, урезать важные для людей программы, - прокомментировали в пресс- службе областного правительства. - Власти региона намерены и дальше продолжать работу по взаимодействию с федеральными министерствами. В том числе речь идет и о сбалансированности регионального бюджета.