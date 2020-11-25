Обстановка в Хабаровском крае 25 ноября 2020 года: погода, радиация, заболеваемость Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 25 ноября, в Хабаровске преимущественно без осадков, ночью - 11 -9, днем -6 -4, ветер юго-западный 9-14 м/с. На юге региона без существенных осадков, ночью -13 -8, днем -7 до -2, ветер юго-западный 8-13 м/с. В центральных районах без существенных осадков, ночью -23 -7, днем -13 -2, ветер западный, юго-западный 4-14 м/с. На севере края без существенных осадков (Аяно-Майский район - местами небольшой снег), ночью -20 -12, днем -17 -8, ветер западный 9-14 м/с, на побережье порывы до 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 21 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 22587. Из них вылечились 15034 пациента, скончались 154 человека.