Под Хабаровском сделали сквер и пешеходную зону Фото: Правительство Хабаровского края

Под Хабаровском сделали сквер и пешеходную зону. Благоустройство территорий провели в селе Князе-Волконское. На ремонт этих территорий муниципалитет получил 1,5 миллиона рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- В Князе-Волконском ранее сдали новую спортивную площадку, также построенную по нацпроекту. То есть всего в муниципалитете в 2020 году привели в порядок три общественные территории, - рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

На сегодняшний день в сквере сделали декоративное ограждение, отделяющее это место отдыха от проезжей части. Установили скамью для влюбленных и мостик для фотозоны, а саму территорию оформили с помощью габионов. Пешеходную зону сделали в одном из кварталов села. Теперь дорога от остановки общественного транспорта до дома стала намного комфортнее для многих жителей.