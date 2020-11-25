Обстановка в Хабаровске 25 ноября 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость Фото: Евгения МОЛОТОВА

По данным на утро 25 ноября 2020 года, не зафиксировали отключений горячей, холодной воды и отопления. За минувшие сутки в городе на дороги высыпали 136 тонн песчано-соляной смеси, собрали и вывезли с трасс 180 кубометров снега. Кроме того, в краевом центре за минувшие сутки случилось 29 дорожных аварий, по номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 1008 раз. Об этом сообщили в городской администрации.

По данным министерства здравоохранения края, на утро 25 ноября в регионе зафиксировали 22587 случаев заражения COVID-19. Общее число новых заражений за последние сутки - 315, из них 208 - это в Хабаровске.

Жителей и гостей краевой столицы убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чащей мойте руки, проветривайте помещения, регулярно делайте влажную уборку. Эти меры помогут минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией.