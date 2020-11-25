Нетрезвый водитель ограбил пенсионерку в Комсомольске-на-Амуре Фото: Олег ЗОЛОТО

Нетрезвый водитель ограбил пенсионерку в Комсомольске-на-Амуре. По версии следствия, пострадавшая с супругом находились в здании расчетно-кассового центра. Там же находился и автолюбитель, который повздорил с мужем пострадавшей.

- Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого незнакомец оттолкнул мужа потерпевшей, а у заявительницы открыто похитил ее сумку. Потом нападавший скрылся на личном автомобиле. В сумке находились деньги и мобильный телефон. Общий ущерб составил порядка четырех тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемого вскоре задержали. Это был 33-летний местный житель. Сам фигурант не смог объяснить свой поступок, ссылаясь на состояние опьянения. В отношении мужчины возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Грабеж». Вещи у подозреваемого изъяли и вернули законной владелице.