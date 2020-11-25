В Биробиджане проверили соблюдение масочного режима Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане проверили соблюдение масочного режима. Внимание уделили покупателям торгового центра и пассажирам автобусов. Среди участников рейда были сотрудники УМВД России по ЕАО и территориального управления Роспотребнадзора.

- Проверяли не только наличие средств индивидуальной защиты, но и то, как маска надета. С нарушителями масочного режима провели разъяснительную работу. До составления протоколов не дошло. Конфликтов с посетителями торгового центра тоже не было, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Людям рассказывали, что маски защищают от распространения различных инфекций, в том числе COVID-19, ОРВИ и гриппа. Также объяснили, что маски надо носить так, чтобы они плотно прилегали к лицу, то есть закрывали нос, рот и подбородок, не оставляя зазоров. Маску рекомендуют менять каждые три часа, чтобы она не становилась влажной.