Врио губернатора Хабаровского края представил своего первого заместителя по экономике Фото: Александр Янышев

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев представил своего первого заместителя по экономике. Должность приняла Мария Авилова. С августа она исполняла обязанности первого зампреда краевого правительства по вопросам экономического развития.

- Мария Юрьевна - большой профессионал в сфере экономики. У нее блестящее образование и большой опыт программирования бюджета и реализации нацпроектов. Ее деловые качества полностью соответствуют требованиям, которые предъявляются к куратору экономического блока, - отметил председатель краевого правительства.

Для справки: Мария Авилова родилась в Хабаровске, обучалась в Хабаровской государственной академии экономики и права по специальности «Финансы и кредит». Окончила вуз в 1996 году по квалификации «экономист». В 2005 году получила диплом Дальневосточной академии государственной службы по специальности «Юриспруденция».С 2000 года прошла карьерный путь от главного специалиста до первого заместителя министра по программному и проектному управлению в министерстве экономического развития Хабаровского края.