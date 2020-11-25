Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Врио губернатора Хабаровского края представил своего первого заместителя по экономике

Мария Авилова с августа исполняла обязанности первого зампреда краевого правительства по вопросам экономического развития
Александр ШТААЛЬ
КомментироватьОставить комментарий
Врио губернатора Хабаровского края представил своего первого заместителя по экономике

Врио губернатора Хабаровского края представил своего первого заместителя по экономике

Фото: Александр Янышев

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев представил своего первого заместителя по экономике. Должность приняла Мария Авилова. С августа она исполняла обязанности первого зампреда краевого правительства по вопросам экономического развития.

- Мария Юрьевна - большой профессионал в сфере экономики. У нее блестящее образование и большой опыт программирования бюджета и реализации нацпроектов. Ее деловые качества полностью соответствуют требованиям, которые предъявляются к куратору экономического блока, - отметил председатель краевого правительства.

Для справки: Мария Авилова родилась в Хабаровске, обучалась в Хабаровской государственной академии экономики и права по специальности «Финансы и кредит». Окончила вуз в 1996 году по квалификации «экономист». В 2005 году получила диплом Дальневосточной академии государственной службы по специальности «Юриспруденция».С 2000 года прошла карьерный путь от главного специалиста до первого заместителя министра по программному и проектному управлению в министерстве экономического развития Хабаровского края.