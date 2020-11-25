В мэрии Хабаровска частично возместят затраты организаторов детского загородного отдыха Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В мэрии Хабаровска частично возместят затраты организаторов детского загородного отдыха. Решение приняли из-за ухудшения экономической ситуации, вызванной пандемией. Напомним, за муниципалитетом закреплены три загородных оздоровительных лагеря, в которых в этом году смогли организовать только третью смену.

- Подготовка к сменам шла с мая 2020 года, однако реализовать запланированное количество путевок не удалось. Организации понесли серьезные убытки, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Прием документов на конкурс для предоставления субсидии на финансовое возмещение затрат проведут с 25 ноября по 25 декабря 2020 года по адресу: улица Ленинградская, 30, кабинет 211. Размер выплат на одного получателя составит без малого 377,5 тысячи рублей. Получить их могут некоммерческие организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглосуточного действия. Подробная информация по телефону 40-89-92.