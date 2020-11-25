Стали известны итоги конкурса на гранты губернатора Хабаровского края Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Стали известны итоги конкурса на гранты губернатора Хабаровского края. На реализацию инициатив выделили пять миллионов рублей. Напомним, участвовать в творческом состязании могли авторы молодежных проектов из числа жителей региона в возрасте от 14 до 35 лет.

- Среди победителей 19 молодых граждан, набравших за свои инициативы более 30 баллов. Например, Денис Рихтер, артист Дальневосточного академического симфонического оркестра, защитил проект «Цикл просветительских концертов «Персона ДВ». Цель идеи - популяризация деятельности Дальневосточных музыкантов. Сумма гранта - 300 тысяч рублей, - рассказали в краевом министерстве культуры.

В числе представителей Хабаровской филармонии Александра Малющак, защитившая проект «Неделя джазовой музыки «Сфера-Jazz». Идея сводится к популяризации джазового исполнительства в крае, на нее грант составил 212 644 рубля. А Елена Попова представила проект «Волонтерский центр при Хабаровской краевой филармонии «Музыка в помощь». На него выделили 225 632,18 рубля.