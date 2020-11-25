Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Хабаровский край получит больше 450 миллионов рублей

Деньги нужны на компенсацию снижения доходов регионального бюджета
Александр ШТААЛЬ
КомментироватьОставить комментарий
Хабаровский край получит больше 450 миллионов рублей

Хабаровский край получит больше 450 миллионов рублей

Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Хабаровский край получит больше 450 миллионов рублей. Деньги нужны на компенсацию снижения доходов регионального бюджета. Финансовая помощь необходима в условиях ухудшения экономической обстановки из-за пандемии. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, сумму дотации определили с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов регионального бюджета. Ранее сообщалось, что в августе регион получил второй транш в размере более 1,3 миллиарда рублей.

Отметим также, что такая помощь региону - это итог плодотворной работы врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева с федеральными властями.

Напомним, Хабаровский край получил больше 7,5 миллиарда рублей на борьбу с COVID-19. Деньги направили в регион из федерального бюджета. Из них транш в 981 миллион рублей направили в октябре-ноябре.