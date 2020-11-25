Хабаровский край получит больше 450 миллионов рублей Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Хабаровский край получит больше 450 миллионов рублей. Деньги нужны на компенсацию снижения доходов регионального бюджета. Финансовая помощь необходима в условиях ухудшения экономической обстановки из-за пандемии. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, сумму дотации определили с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов регионального бюджета. Ранее сообщалось, что в августе регион получил второй транш в размере более 1,3 миллиарда рублей.

Отметим также, что такая помощь региону - это итог плодотворной работы врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева с федеральными властями.

Напомним, Хабаровский край получил больше 7,5 миллиарда рублей на борьбу с COVID-19. Деньги направили в регион из федерального бюджета. Из них транш в 981 миллион рублей направили в октябре-ноябре.