В торговом центре Хабаровска отрыли выставку «Знаменосцы Победы» ФОТО: Общественная палата Хабаровского края

В торговом центре «Броско Молл» отрыли интерактивную выставку «Знаменосцы Победы». Экспозицию посвятили 75-летию Великой Победы. Прямо в холле можно окунуться в историю и посмотреть одно из главных событий 1945 года - водружение Знамени Победы над Рейхстагом.

- Проект поможет молодежи сопоставить свою жизнь, мечты и стремления с героическими подвигами предков, осознать связь поколений с исторической и практической точки зрения. Молодые люди смогут понять, насколько важно не растерять, а преумножить то, что создано и завоевано поколением победителей, - прокомментировал Андрей Белоглазов, член Общественной палаты Хабаровского края.

Работать выставка будет до 14 декабря 2020 года. Посетители смогут погрузиться в виртуальною реальность, сфотографироваться в блиндаже времен Великой Отечественной войны. Удастся узнать подробности о героях своего региона или собственной семьи, активисты Бессмертного полка России будут принимать заявки на поиск данных. Подробности по телефону 8-962-585-99-67.