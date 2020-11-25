В Хабаровском крае назначили ответственного за цифровую трансформацию Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Хабаровском крае назначили ответственного за цифровую трансформацию. Напомним, президент России Владимир Путин поручил главам регионов до 1 декабря 2020 года определить тех, кто будет отвечать за направление работы, касающееся перехода на «цифру» в целях обеспечения перевода массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат.

По распоряжению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева ответственным за координирование работ по цифровой трансформации на уровне правительства региона и органов исполнительной власти края назначен Александр Никитин. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- Среди обозначенных задач повышение удовлетворенности граждан государственными услугами, в том числе цифровыми, снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством и издержек государственного управления,- прокомментировал Александр Никитин.

Отметим, что к 2030 году планируют внедрить цифровые технологии в ключевых отраслях экономики и социальной сферы.