Место возможного захоронения знаменитого охотника облагородили под Хабаровском ФОТО: администрация Хабаровского района

Место возможного захоронения знаменитого охотника облагородили под Хабаровском. В Корфовском сельском поселении находится памятный камень в честь Дерсу Узала, рядом с ним обновили площадь. За реконструкцию этой общественной территории местные жители проголосовали практически единогласно.

- Реализовать задуманное смогли благодаря программе поддержки местных инициатив. Памятник Дерсу Узала стал визитной карточкой городского поселения и местом отдыха. Со временем площадь обветшала и начала разрушаться, - рассказали в администрации Хабаровского района.

В рамках проекта выполнили все необходимые работы по благоустройству общественной территории. Теперь населенный пункт стал более благоустроенным, а жители смогли сохранить память о легендарном герое. Обновление обошлось в общей сложности в сумму больше двух миллионов рублей.