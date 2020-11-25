Впервые в Хабаровске проведут семейный зимний фестиваль Фото: Ольга КИВА

Впервые в Хабаровске проведут семейный зимний фестиваль. Авторы идеи – участники Совета отцов при администрации города. Мероприятие поможет привлечь родителей и детей к активному образу жизни, совместному отдыху, формирование положительного образа отца как примера для подражания.

- К участию в конкурсе приглашают семьи, представитель которых зарегистрирован в социальной сети Instagram. Количество участников не ограничено. Победителей будут выбирать в номинациях «Вот она какая, горка ледяная!» и «Сказочные герои» 22 января, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, надо установить во дворе своего дома скульптуру из снега, льда и любых дополнительных материалов. Потом разместите публикацию об этом на своей страничке или на страничке Совета (для участников, не зарегистрированных в сети Инстаграм), с использованием хештега #фестиваль_ волшебный_лёд_2021. Укажите название работы, адрес двора дома, в котором установлена скульптура, и описание процесса совместного творчества с детьми. Подробнее по ссылке.