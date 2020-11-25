В Хабаровском крае фермеры, пострадавшие от африканской чумы свиней, получили помощь Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае фермеры, пострадавшие от африканской чумы свиней, получили помощь. Поддержку в регионе оказали 153 заявителям, в числе которых владельцы подворий и сельхозорганизации. В краевом управлении ветеринарии сообщили, что за выплатами обратились 164 человека. Компенсации выплачивают в отношении очагов, выявленных в августе, сентябре и октябре.

- Матпомощь рассчитывают на среднюю стоимость одного килограмма живого веса животного за месяц, предшествующий дате возникновения очага. За июль - 154,94 рубля, за август – 159,79 рублей, за сентябрь – 147,02 рублей и за октябрь – 153,8 рубля. Дополнительную господдержку распорядился оказать врио губернатора Михаил Дегтярев. С учетом этого к сумме добавили еще 60 рублей, - отметили в краевом управлении ветеринарии.

На выплаты из резервного фонда правительства края выделили 51,9 миллион рублей. Подробнее об организации выплат можно узнать по телефону горячей линии (4212) 31-19-80. В будние дни с 9:00 до 18:00.