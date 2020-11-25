В ЕАО количество закрытых больничных листов превышает число выданных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЕАО количество закрытых больничных листов превышает число выданных. Такую тенденцию отмечают за последние пять дней. Кроме того, в областной поликлинике заработает дополнительный кабинет для закрытия больничных листов.

По мнению специалистов, результата достигли за счет привлечения сторонних организаций к лабораторным исследованиям, а в поликлинике увеличили число бригад, которые выезжают на взятие мазков.

- Естественным образом сформировалась очередь на закрытие больничных листков. На сегодняшний день в поликлинике работает один кабинет и два специалиста. Руководителю медучреждения также поручили разобраться в ситуации с большим скоплением пациентов и открыть дополнительный кабинет в течение двух суток, – прокомментировал Валерий Жуков, заместитель председателя правительства ЕАО.

Положительную динамику отмечают и в амбулаторном лечении пациентов, у которых диагностировали коронавирус. К слову, вчера в областной поликлинике начали работать волонтеры из Биробиджанского медколледжа.