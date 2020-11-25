Родители в Хабаровском крае чаще называют дочек Софиями, а сыновей Артемами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Родители в Хабаровском крае чаще называют дочек Софиями, а сыновей Артемами. Это популярные имена для новорожденных в 2020 году. Информацией поделились в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края.

По состоянию на 1 ноября 2020 года, в регионе родилось около 12 тысяч детей. Из них 51,17 процента детей - это мальчики. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в октябре текущего года на свет появились 1305 детей. Это меньше на 19 малышей по сравнению с прошлым годом.

Отметим также, что кроме имени Артем среди самых популярных мужских имен Александр, Михаил, Максим, Иван, Дмитрий, Матвей и Кирилл. Кроме имени София родители чаще всего выбирают имена Мария, Алиса, Анна, Виктория, Полина, Милана и Ева.

Напомним, что 20 октября 2020 года, в День образования Хабаровского края, в регионе родились 44 ребенка, то есть на 11 малышей больше по сравнению с 2019 годом. Им вручили памятные медали «Рожденному в День образования Хабаровского края».