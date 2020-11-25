«Вы – настоящие герои»: глава Хабаровского края встретился с работниками скорой помощи Фото: Правительство Хабаровского края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с работниками станции скорой помощи. На встречу с ним пришли сотрудники, не занятые на смене. Врио губернатора региона от имени жителей края поблагодарил их за работу в непростых условиях.

- У нас по краю почти тысяча человек в службе скорой помощи работает. Вы - настоящие герои. Хочу поблагодарить всех. В непростых условиях работают не только люди, но и техника. Мы продолжим работу по обновлению техники, по созданию достойных условий труда всем медицинским работникам, - отметил Михаил Дегтярев.

Напомним, накануне встречи бригадам «неотложки» передали очередную партию автомобилей скорой медицинской помощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Из них три единицы транспорта оставят в Хабаровске, еще три отправят в Комсомольск-на-Амуре, одну - в Вяземскую ЦРБ. Отметим также, что по-прежнему в Хабаровске отмечают наибольшее число заболевших COVID-19, число вызовов скорой помощи держится на уровне 1100 в сутки.