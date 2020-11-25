Жители Хабаровского края пользуются преимуществами сервиса экспресс доставки Почты России

В Хабаровском крае увеличился спрос на быструю доставку почты по России с помощью EMS - востребованность экспресс-отправлений с начала года возросла на 11 процентов. Основными направлениями доставки стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

- Интерес жителей Хабаровского края к EMS стабильно растет, поскольку сервис позволяет доставлять почту в кратчайшие сроки, включая выходные и праздничные дни, - рассказала и.о. заместителя директора по посылочному бизнесу макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Анастасия Кожеурова.

Особенность ЕMS - это курьерская доставка. В Хабаровске курьеры выезжают к клиентам, помогают упаковать посылку и выполняют расчет за оказанные услуги с предоставлением кассового чека мобильного почтово-кассового терминала. Последнее нововведение - у клиентов появилась возможность оплачивать ЕMS-посылки через мобильное приложение Почты России, что значительно упрощает расчеты за услугу.

Экспресс-отправление является регистрируемым, его вручение можно отследить с помощью трек-номера.

- В смартфоне курьера есть специальное приложение. Когда курьер вручает посылку, с помощью камеры он считывает штрих-код, в это время в системе отслеживания доставки отмечается, что посылка вручена, - прокомментировала Анастасия Кожеурова.

Рассчитать срок и стоимость доставки в выбранный населенный пункт по России можно на сайте или в мобильном приложении Почты России. Вызвать курьера можно в один клик через мобильное приложение или позвонив по номеру 8-800-200-50-55.