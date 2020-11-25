Экс-сотрудницу УФСИН осудят в Хабаровском крае за превышение полномочий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-сотрудницу УФСИН осудят в Хабаровском крае за превышение должностных полномочий. Женщина пронесла на территорию режимного учреждения сотовый телефон и сим-карту для осужденного. По предварительной информации, 36-летняя фигурантка работала в должности младшего инспектора дежурной службы казенного учреждения в следственном изоляторе.

- По версии следствия, инцидент случился в 2020 году. Вещи обвиняемая передала одному из осужденных, который отбывает наказание за совершение имущественных преступлений, - прокомментировали в пресс -службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Руководство УФСИН России по Хабаровскому краю злоумышленницу на сегодняшний день уже уволило со службы. Следователи собрали достаточно доказательств вины фигурантки, в связи с чем материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.