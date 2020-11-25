В Хабаровском крае перекрыли канал сбыта синтетических наркотиков Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровском крае перекрыли канал сбыта синтетических наркотиков. По предварительной информации, запрещенные вещества поставлял в регион из западной части России 25-летний местный житель. Его задержали во время проверки информации о перевозке наркотических веществ.

- У задержанного во время личного досмотра полицейские нашли и изъяли наркотическое средство мефедрон массой свыше 20 граммов и около двух граммов героина, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Правоохранители выяснили, что фигурант получил предложение через интернет об участии в незаконном сбыте наркотических средств в Хабаровске в качестве «закладчика». Он забрал из тайника сверток с веществами, дома расфасовал часть наркотиков на более мелкие партии и собирался сделать «закладки» в различных районах города. В квартире фигуранта транспортные полицейские изъяли еще 26 свертков с наркотиками, подготовленными к реализации.