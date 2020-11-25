Держатели карт Visa Россельхозбанка могут сэкономить на покупках до 20%

Чтобы купить продукцию The BodyShop по цене на 20% ниже розничной, держателям карт Visa РСХБ (Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature и Visa Infinite) перед совершением платежа необходимо назвать кассиру кодовое слово Visa.

Скидка в 15% будет действовать в «Додо Пицца» при заказе от 1400 рублей по промокоду Visa и оплате картой Visa Classic или Visa Gold Россельхозбанка. Для держателей премиальных карт Visa Банка (Visa Platinum, Visa Signature и Visa Infinite) предусмотрена скидка до 20% при заказе от 1800 рублей по промокоду Visa20.

- Россельхозбанк рад предложить своим клиентам лучшие условия по картам платежной системы Visa. В последние месяцы 2020 года Россельхозбанк запустил ряд специальных предложений по картам данной системы, позволяющий сэкономить на товарах и услугах по тем категориям и направлениям, которые наиболее востребованы у клиентов, - отметила руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Также держатели карт Visa РСХБ смогут пройти обучение в сети школ иностранных языков Alibra School с 10-процентной скидкой на образовательные услуги. Акция продлится до 8 июня 2021 года.

Подробную информацию о скидках и бонусных программах по картам Visa можно получить на сайте Россельхозбанка в разделе «Акции».