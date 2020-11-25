В Биробиджане появится еще одна модельная библиотека Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане появится еще одна модельная библиотека - обновят «Центр детской и юношеской книги». Проект победил в конкурсе, проводимом в рамках национального проекта «Культура». Биробиджанское учреждение вошло в число отличившихся, набрав 200 баллов из двухсот возможных.

- Аукцион на создание библиотеки уже объявили. На этой неделе он должен завершиться. В первой декаде декабря должны начаться ремонтные работы, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день в библиотеке полностью меняют электропроводку и систему освещения. Также приведут в порядок потолок, стены и пол. Фонд пополнят новыми книгами, подборками газет и журналов. Кроме того, купят две тысячи экземпляров книг, частично заменят мебель и обновят технику. Читателям откроют доступ в электронные библиотеки России.