Два многоквартирных дома заселят под Хабаровском ФОТО: администрация Хабаровского района

Два многоквартирных дома заселят под Хабаровском. Пока 16-этажные дома на улице Морской в селе Казакевичево осматривает комиссия. Глава Хабаровского района Александр Яц поручил структурным подразделениям администрации в ближайшее время решить вопрос с заселением.

- Квартиры в этих домах перешли в собственность Хабаровского района в конце сентября от ФГКУ «Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области», - рассказали в администрации Хабаровского района.

Пока специалисты обследуют здания, готовят техническую документацию, составляют дефектные ведомости по необходимому ремонту. Параллельно в жилищном отделе администрации района разъясняют гражданам порядок предоставления всех необходимых документов.

Позже сформируют списки граждан, претендующих на заселение.