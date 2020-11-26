В Хабаровском крае выявляют ветхое и аварийное жилье Фото: Ольга КИВА

В Хабаровском крае выявляют ветхое и аварийное жилье. Для этого проводят мониторинг состояния многоквартирников. С начала года в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования оформили 100 заключений о признании жилых зданий аварийными.

- Аварийные дома выявили в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Эльбанском городском поселении, Хабаровском и Ванинском районах. Контрольные мероприятия нужны, чтобы предупредить возможные обрушения конструкций до момента расселения граждан, выявить признаки аварийности, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Во время осмотров оценивают состояние жилого дома, ведут фото- и видеофиксацию, потом оформляют заключение, которое направляют в адрес муниципалитета. Орган местного самоуправления обязан принять решение, определяющее статус многоквартирного дома как аварийного.

Жителям края напоминают, что сообщить о проблеме или получить консультацию можно по телефону горячей линии (4212) 40-23-40.