В колонии в Хабаровском крае запустили производство изделий из трикотажа Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

В колонии в Хабаровском крае запустили производство изделий из трикотажа. Для этого закупили и установили новое оборудование в производственном секторе ИК-8 УФСИН России по Хабаровскому краю.

- Трикотажная ткань относится к категории текстиля, требующего соблюдения определенных режимов при обработке и специализированного швейного оборудования. Чтобы с ней работать, приобрели две плоскошовные швейные машины, две краеобметочные машины и одну машину для нарезки бейки, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

К слову, новое оборудование установили силами осужденных, обучившихся в профессиональном училище ИК-8 на специалистов-наладчиков. С помощью машин облегчили и ускорили процесс производства и повысили качество изделий. Работают с ними осужденные, которые предварительно прошли обучение в ПТУ исправительного учреждения по специальности «оператор швейного оборудования».