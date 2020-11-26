Учителям в Хабаровском крае доплатят за работу на итоговой аттестации во время COVID-19 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Учителям в Хабаровском крае доплатят за работу на итоговой аттестации во время COVID-19. С инициативой в закдуму обратился глава региона Михаил Дегтярев, парламентарии приняли закон.

- Выплаты педагоги получат до конца этого года. Напомним, несмотря на распространение в крае коронавирусной инфекции, ЕГЭ прошел без срывов. Экзамен сдавали более 5700 человек, при этом контактировавшие с заболевшими COVID-19 сдавали экзамены в отдельных аудиториях, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Согласно принятому закону предусмотрен повышающий коэффициент. Это значит, что час работы оплатят в двойном размере педагогам, работавшим на экзаменах с выпускниками из числа контактных. Таких работников 32 человека. Для всех педагогов, участвующих в проведении ГИА в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, предусмотрели увеличение на 20 процентов коэффициента, установленного для различных категорий работников пунктов проведения ЕГЭ за один час работы. На выплату компенсаций в краевом бюджете предусмотрели 12,7 миллиона рублей.