Поезд и иномарка столкнулись в Хабаровском крае ФОТО: администрация Верхнебуреинского района

Поезд и иномарка столкнулись в Хабаровском крае. По предварительной информации, возможная причина происшествия - это спешка водителя легкового авто. Скорее всего, житель поселка Герби понадеялся на русский «авось», выехал на пути, где в это время двигался состав. Машинист рабочего поезда среагировал мгновенно, применил экстренное торможение. Автомобиль Mitsubishi зацепило и протащило на 70 метров.

- Происшествие случилось утром 24 ноября на железнодорожном переезде «Герби». Жертв нет, но есть пострадавшие. Одного пассажира доставили в больницу, а водитель-нарушитель отделался царапинами. Его привлекут к административной ответственности. В качестве наказания ему могут выписать штраф или лишить прав на срок от трех до шести месяцев, - рассказали в администрации Верхнебуреинского района.

Водителей в крае призывают не делать опасных маневров на железной дороге. К слову, в 2020 году на территории района зафиксировали несколько ДТП на железнодорожных переездах.