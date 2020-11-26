Перевозчиков в Комсомольске-на-Амуре собираются наказать за несоблюдение требований Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перевозчиков в Комсомольске-на-Амуре собираются наказать за несоблюдение требований. Также в городе намерены усилить антикоронавирусные меры в автобусах. Напомним, с 1 октября по 25 ноября на общественном транспорте провели ряд проверок. Среди участников рейда были сотрудники отдела транспорта администрации города, Комсомольского отдела автотранспортного надзора, Роспотребнадзора и ГИБДД.

По итогу проверки выявили ряд нарушений. Например, в восьми автобусах отсутствовали дезинфицирующие средства, в трех автобусах зафиксировали нарушение масочного режима водителями и кондукторами. Пять перевозчиков планируют привлечь к административной ответственности. Также рассматривают вопрос о привлечении к ответственности работника автотранспортного предприятия, трем работникам компаний вынесли предупреждения за нарушение масочного режима.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в ГИБДД рассматривают вопрос о привлечении к административной ответственности 15 водителей такси.