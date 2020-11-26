Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 26 ноября 2020: лечатся 124 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 26 ноября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре лечение получают 507 человек. Из них у 124 пациентов официально подтвержден сovid-19. За минувшие сутки выписали по выздоровлению 36 человек, госпитализировали – 43.

- В реанимационном отделении находится 25 пациентов. У пяти человек только подозревают заражение коронавирусом. Также лечение получают 378 пациентов с внебольничной пневмонией. За последние сутки с этим диагнозом госпитализировали 96 человек, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жителей и гостей города убедительно просят придерживаться противоэпидемиологических мер. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты, регулярно делайте влажную уборку. Горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуют избегать мест массового скопления людей.