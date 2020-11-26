В Хабаровске нашли способ сократить нагрузку на общественный транспорт Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске нашли способ сократить нагрузку на общественный транспорт. На сегодняшний день около 12 тысяч горожан перевели на гибкий график работы. Предполагается, что эта мера поможет сократить число пассажиров в общественном транспорте в часы пик и поспособствует замедлению темпов роста новых заражений коронавирусом.

Напомним, в краевой столице с начала пандемии выявили 16271 случаев заражений. В том числе 185 инфицированных людей – за последние сутки.

- Сейчас специалисты перестраивают расписание движения маршрутов общественного транспорта так, чтобы снизить число людей в автобусах, трамвая и троллейбусах. Также продолжают бесплатно раздавать маски людям, у которых их нет, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в городе порядка 90 добровольцев доставляют лекарства и продукты больным горожанам и людям, находящимся на самоизоляции.