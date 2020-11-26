В Хабаровском крае сельчанин незаконно хранил патроны и самодельное оружие Фото: Тимур ХАНОВ

В Хабаровском крае сельчанин незаконно хранил патроны и самодельное оружие. По предварительной информации, 38-летний фигурант хранил на территории своего дома более 870 патронов различного калибра и огнестрел. Лицензии на хранение и использование у него не было. Опасные предметы нашли у него во время обыска.

- Экспертиза подтвердила, что оружие и боеприпасы пригодны для производства выстрелов. Сам подозреваемый объяснил, что оружие и боеприпасы принадлежали его деду и перешли к нему по наследству, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В этом случае максимально возможным наказание может быть лишение свободы на срок до четырех лет.